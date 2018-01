​Venezuela: assaut réussi contre Oscar Perez, le «terroriste» à l'hélicoptère

Avec notre correspondant à Caracas, Julien Gonzalez

Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, Oscar Perez était de toutes les discussions ce lundi à Caracas. L'assaut mené dans la matinée contre lui et son groupe, dans un quartier pauvre de la banlieue de Caracas, a presque été vécu en direct. L'ex-inspecteur de la police scientifique a en effet diffusé plusieurs vidéos lors de l'opération policière via Instagram.

L'assaut a fait plusieurs victimes : deux policiers sont morts, d'après le ministère de l'Intérieur, qui a aussi assuré que les membres de ce qu'il qualifie de « cellule terroriste » ont été abattus et que cinq criminels ont été capturés. Le ministère ne cite toutefois pas le nom d'Oscar Perez.

Ce lundi soir, des interrogations subsistent, d'abord sur le déroulé de l'opération. Alors qu'Oscar Perez assure, le visage ensanglanté, dans une de ses vidéos avoir « voulu se rendre », les autorités font état d'une toute autre version et affirment que les forces de l'ordre « ont été attaquées en traître alors que des négociations étaient en cours pour leur reddition ».

Autre inconnue: Oscar Perez fait-il partie des personnes tuées ou des individus arrêtés ? Rien n'a été confirmé officiellement, pas même par le président Maduro, qui a évoqué l'assaut au cours de son message à la nation sans offrir de détails sur l'identité des personnes abattues ou capturées au cours de l'opération.