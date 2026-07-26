​Vente des cartes de Pastef : Ousmane Diagne dénonce une « propagande politique » et appelle à attendre les élections

Le ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage, Ousmane Diagne, a réagi aux chiffres annoncés sur l’opération de vente des cartes de Pastef-Les Patriotes. Il estime que seule la réalité du terrain et les prochaines élections permettront de mesurer la véritable force d’un parti politique.



« Comment comprendriez-vous que le président puisse choisir un camp qui ne fait même pas 1 million au détriment de 18 millions de Sénégalais et que ce camp-là veuille te dicter ta conduite ? », a déclaré Ousmane Diagne dans l’émission sur la Rfm « Grand Jury » de ce dimanche.



Le ministre faisait notamment référence aux chiffres annoncés par Pastef dans le cadre de sa campagne de vente de cartes de membre. Selon lui, les déclarations sur le nombre d’adhérents doivent encore être vérifiées. « Parce qu'il a dit qu'il a vendu peut-être 1 million de cartes déjà dans les opérations en cours, les opérations de vente. Non, ça, le temps nous le dira », a-t-il indiqué.



Pour Ousmane Diagne, les annonces politiques ne reflètent pas toujours la réalité du terrain. « Je crois que ce qui se dit et ce qui se fait, moi, je crois qu'à mon avis, c'est de la pure propagande politique », a-t-il estimé.



Le ministre revendique une connaissance du terrain, loin des analyses basées uniquement sur les discours politiques. « Nous, nous sommes des acteurs du terrain. Nous ne sommes pas des politiciens de salon. Moi, je viens de Thiès et je suis constamment sur le terrain », a-t-il soutenu.



À l’en croire, la véritable popularité d’un parti ou d’un leader politique se mesure à travers les urnes. « Nous savons ce qui se passe sur le terrain. Et comme je l'ai dit tantôt, le seul baromètre pour juger de la popularité d'un leader politique ou d'un parti politique, ce sont les élections », a-t-il rappelé.



Ousmane Diagne conclut que les prochaines échéances électorales permettront de situer les rapports de force dans l’espace politique sénégalais. « Les prochaines élections nous le diront », a-t-il affirmé.