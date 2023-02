​Visite de Sonko aux brigades de gendarmerie : ses partisans déférés au parquet ce lundi

Ousmane Sonko et quelques responsables de son parti se concertent en ce moment pour voir s'ils peuvent se rendre aux brigades de gendarmerie de la foire, de Ouakam et de Thiong pour s'enquérir de la situation des jeunes patriotes qui y sont détenus depuis le 2 février. Ils ont été arrêtés pour avoir simplement essayer de rallier son domicile, ''illégalement barricadé par la police''.



Au dernier nouvelle, ces jeunes détenus ont été finalement déférés au parquet. Le leader du Pastef est présentement en contact avec les avocats pour voir s'il doit se rendre sur place.



Il faut rappeler qu'il a été refusé à Sonko la visite ce dimanche, au motif qu’on est ''un jour non ouvrable". Ousmane Sonko qui avait informé ses militants et sympathisants qu'il allait retourner sur ces lieux ce lundi à matin, risque de changer de direction...