​Zone de Libre-Échange Continentale : Les chiffres clés et avancées décisives de la ZLECAf

La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) constitue un projet phare de l'Union Africaine destiné à pallier la faible participation du continent au commerce international, l'Afrique représentant « 17% de la population mondiale mais seulement 3% du commerce mondial » pour une population dépassant « 1,4 milliard de personnes » et un PIB combiné d'« environ 3,4 billions de dollars ».



Alors que 54 des 55 membres de l'UA ont signé l’accord et que la libéralisation tarifaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 pour viser 97% de droits de douane nuls d'ici 2035, les échanges s'organisent via une couverture de 90% pour la catégorie A, 7% pour la catégorie B (produits sensibles) et 3% pour la catégorie C (produits exclus).



Une Mise à jour sur la ZLECAf note que sur le plan opérationnel, 25 pays ont commencé le commerce préférentiel et l'Afrique du Sud, qui a officiellement lancé ce commerce le 31 janvier 2024, affiche entre janvier 2024 et décembre 2025 un total d'exportations de R2,3 milliards (portées par l'équipement minier, l'alimentation et les machines électriques vers des pays comme le Ghana, le Kenya et l'Égypte) et d'importations de R1,8 milliard » (provenant notamment d'Égypte, de Tunisie et du Maroc).



Enfin, l'accord intègre des protocoles de « Phase II » englobant le commerce numérique, la politique de concurrence, l'investissement, ainsi que les « droits de propriété intellectuelle » dont les annexes ont été adoptées en « février 2026 ».



L'ensemble de ces dispositions vise à stimuler l'industrialisation, diversifier les exportations et réduire les barrières non tarifaires enregistrées via le mécanisme en ligne officiel.