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🔴 Boxe anglaise - Présumé détournement de subventions, enjeux des JOJ Dakar 2026 : Mahecor Diouf se prononce



L’émission « L’Entretien », diffusée ce mardi 14 avril 2026 sur PressAfrik TV HD, met le focus sur la boxe anglaise au Sénégal.
 
Invité du jour, Mahecor Faye, secrétaire général de la Ligue régionale de boxe anglaise de Dakar, est revenu sur un présumé détournement de subventions destinées à la fédération. Il a notamment réclamé la mise à disposition de matériels évalués à 125 millions de FCFA et destinés aux associations.
 
M. Faye s’est également exprimé sur l’état des préparatifs en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.
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Moussa Ndongo

Mardi 14 Avril 2026 - 18:47


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