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🔴 EN DIRECT | Pastef : enjeux internes et locales 2027, Souleymane Sow dit "tout"



PressAfrik TV HD accueille ce lundi Souleymane Sow. Le responsable de Pastef sera en entretien avec la journaliste et présentatrice Coura Ka.
Au cœur des échanges : l’actualité nationale et politique, les enjeux internes du parti Pastef ainsi que les perspectives liées aux prochaines élections locales.
 
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Moussa Ndongo

Lundi 13 Avril 2026 - 19:12


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