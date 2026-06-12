🔴 EN DIRECT- Combat Lac 2 vs Prince, Liss Ndiago arrêté par la Brigade des Recherches Keur Massar...

L'émission "Kaddu Lamb" de ce vendredi consacre un volet spécial au combat très attendu entre Lac 2 et Prince, programmé ce dimanche 14 juin 2026 à l'Arène nationale.
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