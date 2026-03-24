🔴 Lancement de projets structurants du NewDeal Technologique : Le Premier Ministre Ousmane Sonko

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, préside ce mardi 24 mars la cérémonie de lancement des projets structurants du New Deal Technologique , au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD). PressAfrik Tv vous invite à suivre l'événement.

Charles KOSSONOU

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