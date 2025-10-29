🔴DIRECT_ Affaire Madiambal: MNF et Babacar Fall arrêtés manu militari, SYNPICS et CDEPS s’indignent

Suivez votre bloc d'information Midikeng. Au menu ce jour, les arrestations des journalistes, Maimouna Ndour Faye, directrice de la 7tv et Babacar Fall de la Rfm. Des arrestations qui font suite à la diffusion en directe d'entretiens avec le patron d'Avenir communication Madiambal Diagne, actuellement e France sous les coups d'un mandat d'arrêt international. Mais aussi d'autres sujets phares portant sur l'actualité du pays seront évoqués avec notre invité Mamadou Gueye, président d mouvement génération originale citoyen (Goc). Regardez!

