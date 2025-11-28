🔴DIRECT - Entretien spécial avec Djibril Sonko, maire de Ziguinchor

L’émission « L’Entretien », diffusée ce vendredi 28 novembre 2025 sur PressAfrik TV HD, sera dédiée à l’actualité politique. L’invité du jour, Djibril Sonko, maire de Ziguinchor, reviendra sur le face à face entre le gouvernement d’Ousmane Sonko et les députés et sur la supposé e crise entre le Président Bassirou Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Moussa Ndongo

