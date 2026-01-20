🔴DIRECT : Les « Lions » reçus au Palais après leur sacre à la CAN

À l’issue de la grande parade populaire organisée dans les rues de Dakar, les « Lions » du Sénégal, champions de la Coupe d’Afrique des Nations, ont été reçus au Palais de la République par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.



Lors de cette cérémonie officielle, les héros du football sénégalais seront décorés dans les ordres nationaux, en reconnaissance de leur exploit continental et de la fierté qu’ils ont apportée à toute la nation.