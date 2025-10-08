🔴DIRECT_ Me Ciré Clédor Ly répond à Madiambal, Salimata Dieng limogée de la Présidence, Sonko ...

Autres articles
-
Fonds force Covid-19 : le parquet général maintient Ndèye Aminata Loum Ndiaye en détention
-
Lutte contre les abandons scolaires des filles à Kolda : l’association “Save Our Girls” mise sur le mentoring
-
Bassirou Diomaye Faye renforce les partenariats africains et internationaux en marge du Forum Invest in Senegal
-
Rentrée scolaire sur fond de crise économique : vendeurs et parents d'élèves se plaignent de la cherté de la vie
-
Salimata Dieng limogée de la Présidence après un post critique sur la gestion de la jeunesse