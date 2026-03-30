🔴Direct : Conférence de presse du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal

Le Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal tient une conférence de presse ce lundi 30 mars au siège de l’Alliance Pour la République (APR), situé à Mermoz. A cette occasion, les députés s’exprimeront sur la question des Total Return Swaps (TRS), qui fait actuellement débat au Sénégal sur l’existence présumée d’une « dette cachée » estimée à environ 650 millions d’euros, soit plus de 432 milliards de FCFA et sur l’actualité politique.
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