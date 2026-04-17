🔴EN DIRECT - Eumeu Sène vs Ada Fass : Kadú lamb décrypte un choc très attendu à l’Arène nationale

L’émission « KADÚ LAMB » consacre une édition spéciale au combat très attendu prévu le dimanche 19 avril à l’Arène nationale, opposant Eumeu Sène à Ada Fass.



Présentée par Ameth Thierno Ndiaye, cette édition reçoit comme invité Elhadji Sarr Lansar. Ensemble, ils analyseront les enjeux de cette confrontation ainsi que l’état de forme des deux lutteurs à l’approche du combat.