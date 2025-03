🛑DIRECT Plateau spécial : Les restrictions de l’espace civique au Sénégal au cœur du débat

Ce vendredi 14 mars 2025, PressAfrikTVHD consacre son Plateau spécial aux restrictions de l’espace civique au Sénégal. La question centrale : Comment les restrictions sur les manifestations et les rassemblements publics affectent-elles la liberté d’expression ?



Pour en débattre, la journaliste et présentatrice Coura Ka recevra trois invités de renom : Maître Abibatou Samb, avocate au barreau de Paris, défenseure des droits humains et vice-présidente de l’ONDH, Alfred Bulakali, directeur régional de Article 19, et Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains.



À travers leurs analyses et expertises, ils reviendront sur l’impact des restrictions des libertés au Sénégal et les enjeux qui en découlent. Un débat à suivre en direct sur PressAfrikTVHD.