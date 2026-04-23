🛑Direct | Point de presse du lutteur Diop 2

Le lutteur Boy Diop 2 tient ce jeudi 23 avril 2026 un point de presse en perspective de son combat contre Liss Ndiago, prévu le dimanche 26 avril.
Comme à son habitude, le jeune espoir de Yeumbeul a mobilisé une foule nombreuse sur le site qui doit accueillir la rencontre avec la presse.
Comme à son habitude, le jeune espoir de Yeumbeul a mobilisé une foule nombreuse sur le site qui doit accueillir la rencontre avec la presse.
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