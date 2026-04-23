Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

🛑Direct | Point de presse du lutteur Diop 2



Le lutteur Boy Diop 2 tient ce jeudi 23 avril 2026 un point de presse en perspective de son combat contre Liss Ndiago, prévu le dimanche 26 avril.

Comme à son habitude, le jeune espoir de Yeumbeul a mobilisé une foule nombreuse sur le site qui doit accueillir la rencontre avec la presse.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 23 Avril 2026 - 19:39


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter