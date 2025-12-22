Réseau social
🛑Suivez en direct le point de presse du Collectif des avocats d’Ousmane Sonko



Le Collectif des avocats d’Ousmane Sonko tient un point de presse ce lundi 22 décembre 2025. Cette sortie est toutefois attendue dans un contexte marqué par l’actualité judiciaire et politique entourant le leader de Pastef. Le collectif devrait apporter des éclairages sur les dossiers en cours et la position de la défense.
Moussa Ndongo

Lundi 22 Décembre 2025 - 17:50


