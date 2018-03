1/8e de finale Coupe du Sénégal : Diambars éliminé par Douanes, Teungueth FC joue ce jeudi

Diambars attendra encore avant d’inscrire son nom sur le palmarès de la Coupe du Sénégal. Les pensionnaires de Saly ont été sortis pour édition 2018, par l'As Douanes, en huitième de finale, par tirs au but ((3 tab 4), après un 0-0 en 120 minutes.



Le Jamono Fatick (Ligue 2) s’est aussi qualifié devant le petit poucet Demba Diop (National 1) de Mbour, après prolongations (2-1).



Pour rappel, le tenant du titre Mbour Petite Côte et d’autres anciens vainqueurs, comme Jaraaf, Casa Sports, Ouakam, Ndiambour sont déjà éliminés. Et des équipes toujours en vie, seules Génération Foot, Ngb, Douanes ont eu à remporter cette compétition.



Résultats et la suite du programme

Jamono Fatick-Demba Diop de Mbour : 2-1 (ap)

Diambars-Douane: 0-0 (3tab4)

Programmes 1/8e de finales (suite)



Jeudi 29 mars 2018

15h: CSAD-Ej Fatick

17h: Renaissance Dakar- Kaolack FC

19h: Ngor-Ngb

Non programmés

Dekkendo Louga-Vq Teungueth/Thies Fc

Espoirs de Guédiawaye-Génération Foot

Programmes 1/16e de finales retards

16h: Teungueth-Thies Fc

Source: Sport 221