102 personnes décédées lors des protestations #EndSars au Nigéria

Le chef de la police nigériane affirme que 102 personnes sont mortes lors des protestations #EndSars contre les brutalités policières en octobre. Parmi les personnes décédées figurent 37 policiers.



Il a également déclaré que 196 personnes ont été gravement blessées.



L'inspecteur général de la police Mohammed Adamu a donné les nouveaux chiffres des victimes lors d'une réunion avec les gouverneurs des états et les dirigeants régionaux de certains états du sud du Nigeria à Port Harcourt.



Ces derniers chiffres, qui sont plus élevés que les chiffres précédents annoncés par les officiels, n'ont pas été vérifiés de manière indépendante.



On ne sait pas non plus si ces chiffres incluent les personnes qui auraient été tuées lorsque l'armée a ouvert le feu sur des manifestants non armés dans la riche banlieue de Lagos, à Lekki.



M. Adamu a également déclaré que 136 fusils de police ont été volés pendant cette période.



Les manifestants de #EndSars sont descendus dans les rues du Nigéria pendant près de deux semaines pour réclamer le démentiellement d'une unité de police notoire pour des abus présumés.



M. Adamu a cependant déclaré que l'objectif principal de la manifestation était d'influer sur le changement de régime.