12 ans de l’Apr: un anniversaire dans la sobriété pour cause de Covid-19

Portée sur les fonts baptismaux le 1er décembre 2008, l’Alliance pour la République (Apr), a soufflé ce mardi sa douzième bougie.



Un anniversaire qui a été célébré dans la plus grande sobriété. « En cette période d'épidémie de Coronavirus, nous avons pris le parti de célébrer avec sobriété l'anniversaire de la naissance de notre parti. C'est l'occasion de réitérer notre compassion pour toutes les familles éprouvées par la disparition des leurs, pour tous les malades à qui nous souhaitons un prompt rétablissement », lit-on dans le communiqué du Secrétairiat exécutif parvenu à la rédaction de PressAfrik.



L'Alliance pour la République réitéré « son soutien sans faille au Président de la République pour l'option qu'il a prise de rassembler toutes les forces vives de la Nation pour accentuer nos victoires et accélérer notre marche vers le Sénégal de nos rêves qui garantit à chaque ménage les moyens de vivre dignement et décemment »





L'Apr a également appelé tous les responsables, militants et sympathisants « à renforcer l'unité, la discipline et la mobilisation autour du Président de la République, Président de notre parti, en perspective de toutes les échéances à venir pour des victoires encore plus éclatantes »



Enfin L'Alliance pour la République n’a pas oublié de saluer tous les partis et mouvements alliés, singulièrement la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky 2012, Reewmi, le PPLD/AS.