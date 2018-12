15ème journée de Serie A : L'Inter de Keïta Baldé à l'assaut de la Juve

La Juventus et l’inter-Milan s’affrontent ce vendredi 7 décembre au compte de 15ème journée du championnat d'Italie, et Keïta Baldé est plus que prêt pour cette rencontre d’une importance capitale pour les "Intéristes" qui pourraient s’offrir la deuxième place au classement en cas de victoire.



Auteur de trois buts lors des deux dernières rencontre en "Serie A", l'International sénégalais veut s’offrir la Vieille Dame de Cristiano Ronaldo. D’autant plus que Baldé avait affiché son audace à son arrivée à l’Inter en déclarant : « l’Inter n’a pas peur de la Juve, nous n’avons pas besoin d’avoir peur de quelqu’un. »