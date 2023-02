16èmes de finale aller Europa League : Barça /Man U, duel de cadors en grande forme

L'ailier brésilien, arrivé l'été dernier en Catalogne en provenance de Leeds pour 65 millions d'euros (42.6 milliards FCFA) a pourtant mis du temps à se faire une place au sein des Blaugrana qui survolent la Liga avec 11 points d'avance sur le Real Madrid.



Dans l'ombre d'Ousmane Dembélé, plus incisif balle aux pieds et épargné par les graves blessures depuis plusieurs mois, Raphinha n'avait guère eu l'occasion de faire l'étalage des prouesses réalisées dans le championnat anglais.



Cela ne l'avait pas empêché d'être titulaire lors de cinq des six matchs du Brésil au Mondial (16 sélections), avant l'élimination en huitièmes de finale face aux Croates.



Mais il a fallu attendre ce mois de février et la blessure à la cuisse gauche de son rival français, indisponible encore deux semaines, pour que l'ailier cumule les minutes et soigne ses statistiques.



Titulaire lors des quatre derniers matchs du Barça (4 victoires), il a compilé deux buts et une passe décisive pendant cette période.

Au total, il compte huit passes décisives et six buts cette saison, contre sept passes et huit réalisations pour Dembélé, en ayant joué 300 minutes en moins.



Et si pour les Blaugrana la C3 reste un lot de consolation, Raphinha aura à coeur de s'illustrer dans une compétition qu'il a déjà disputée avec le Sporting CP à son arrivée en Europe, ainsi qu'avec Rennes.



De son côté, Manchester United est devenu un habitué de la «petite» Coupe d'Europe qui est leur dernier trophée majeur remporté, tout comme la League Cup, en 2017.



Demi-finalistes en 2020 et finalistes en 2021, les Reds Devils avaient été battus à chaque fois par des Espagnols: Séville puis Villarreal.



Mais le Manchester de cette année n'est plus l'équipe sans ligne directrice et décousue des dernières saisons.



Avec l’arrivée d’Erik Ten Hag sur le banc et un recrutement enfin cohérent, United rejoue les premiers rôles en championnat, 3ème à 5 points du leader Arsenal, mais avec deux matchs de plus.



Rashford en pleine forme

«Rashford n'a plus à jouer les seconds couteaux d'un joueur désespéré de s'accrocher à sa gloire passée et qui était bien plus intéressé par lui-même que par l'équipe», avait asséné sur BBC Sport l'ancien joueur et éphémère Red Devil, Garth Crooks.



Avec déjà 21 réalisations en 34 rencontres, Rashford pourrait devenir le premier mancunien à marquer 30 fois ou plus sur une saison depuis Robin van Persie en 2012-2013.



En tout cas, la plus grosse affiche de ces barrages d'accès aux 8èmes de finale oppose le FC Barcelone à Manchester United.

Nantes, qui a retrouvé l'Europe cette saison après plus de 20 ans de disette, a tiré un très gros morceau, avec la Juventus, l'un des favoris de cette Europa League.



Les Canaris n'ont «rien à perdre», a dit leur entraîneur Antoine Kombouaré, qui a demandé à ses joueurs de prendre du plaisir.



Programme 16èmes de finale aller

Jeudi 16 février 2023

17h45 FC Barcelone (ESP) - Man United (ENG)



17h45 Chakhtar (UKR) - Rennes (FRA)



17h45 Ajax (NED) - Union Berlin (GER)



17h45 Salzbourg (AUT) - AS Rome (ITA)



20h00 Juventus (ITA) - Nantes (FRA)



20h00 Sporting (POR) - Midtjylland (DEN)



20h00 Leverkusen - Monaco (FRA)



20h00 Séville FC (ESP) - PSV (NED)



Avec AFP