19ème journée de la Ligue 1 : Casa Sport bat Génération-Foot (1-0), Ndiambour domine USO (2-0).

Seuls deux matchs ont été programmés ce samedi pour le début de la 19ème journée de la Ligue 1 sénégalaise.

A Ziguinchor, le Casa Sport a reçu et battu le leader Génération-Foot (1-0). Le but des casamançais a été marqué par Faustin Senghor à la 93ème sur un coup franc direct. Avec cette victoire Casa Sport prend provisoirement la 8ème place en attendant le match de la Linguère lundi prochain.

Génération-Foot avec 33 points pourrait perdre sa place de leader si Sonacos (32pts) remporte son match de lundi contre Stade de Mbour.



A Louga, Ndiambour a enfoncé USO après sa victoire (2-0) sur l’équipe Ouakamoise. Les lougatois après cette victoire comptent 25 pts et occupent provisoirement la 7ème place de la Ligue 1. USO quant à elle s’enfonce de plus en plus dans les profondeurs du classement. Elle occupe la dernière place avec 3 pts seulement après 12 matchs joués.