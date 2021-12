1er galop au stade Lat Dior: 16 « Lions » dont Koulibaly ont entamé la préparation

A 11 jours du démarrage de la CAN 2022, au Cameroun, le Sénégal vient de débuter sa préparation. Mardi, au stade Lat Dior de Thiès, ils étaient 16 « Lions » présents lors du premier galop d’entrainement. Il s’agit de huit défenseurs dont Kalidou Koulibaly, cinq milieux de terrain et trois attaquants. Le gardien réserviste, Alioune Badara Faty du Casa Sports et le portier du CNEPS, Cheikhouna Tine, sont invités pour compléter le groupe, puisque les trois gardiens convoqués seront absents jusqu’au 3 janvier 2022.



Le quotidien sportif « Stades » révèle que la séance a débuté à 17h35. Le staff technique a mis l’accent sur le travail physique, les séries de passes avec ballon, la récupération et les étirements.



A signaler que Kalidou Koulibaly a été ménagé au moment d’entamer le dernier atelier du jour. Le capitaine des « Lions » était avec le préparateur physique pour un travail spécifique. La séance a pris fin à 19 heures.