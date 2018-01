20e journée Liga : Le Real Madrid déverse toute sa colère sur la Corogne (7-1)

Mené à la 23e minute par le Déportivo La Corogne, le Real Madrid a réagi sans retenue. Emmenés par un excellent Gareth Bale, les hommes de zinédine Zidane ont infligé une sévère correction à leurs adversaires. Des doublés du Gallois, de Cristiano Ronaldo et de Nacho, en plus d'un but de Lucas Modric ont permis au Madrilènes d'enchaîner une deuxième victoire, après une série noire qui leur a largué loin derrière le leader catalan (moins 16 ponts)