25e journée Premier League : Idrissa Gana Gueye est le joueur qui a réussi le plus de...

Everton a remporté une précieuse victoire contre Leicester mercredi lors de la 25e journée de Premier League. Une performance qui ne serait certainement pas possible si le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye s'était abstenu de barrer la route à Ryad Mahrez et ses coéquipiers, avec ses tacles.

De retour de blessure, l'ancien pensionnaire des Diambars de saly a réalisé le plus grand nombre de tacles (6 tacles) durant cette journée de championnat anglais