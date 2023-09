26 ans déjà: El Hadji Abdoul Aziz Sy « Dabakh », Gardien de la Foi et de la Paix

Ce jeudi 14 septembre 2023, 26 ans après sa disparition, la ville de Tivaouane rend hommage un solennel à un homme de Dieu d'une dimension exceptionnelle, El Hadji Abdoul Aziz Sy « Dabakh », le 4e Khalife général des Tidianes. Sa vie fut une dévotion totale à Allah et à son Prophète Seydina Mouhamed (PSL), marquée par une modestie inégalée et un engagement pour la paix et le dialogue interreligieux.



Né en 1904 à Tivaouane, El Hadji Abdoul Aziz Sy, surnommé « Dabakh » (le généreux en wolof), il était le fils du pionnier du Tidianisme au Sénégal, El Hadj Maodo Malick Sy, et de Sokhna Safiétou Niang. Il fut éduqué par son père et ses grands frères, puis poursuivit ses études auprès de Moukhadams et compagnons de son père, tels que Serigne Mouhamadoul Haddy Touré de Fass.



À l'âge de 26 ans, fort d'une solide éducation religieuse, il se rendit à Saint-Louis, haut lieu du savoir à l'époque, pour parfaire ses connaissances sous la tutelle de Serigne Birahim Diop. Sa quête de connaissance le poussa également à fréquenter les centres d'excellence du pays, notamment l'université de Tivaouane et le Daara de Mbacoumé, où il acquit une culture encyclopédique.



L'année 1957 marqua un tournant majeur dans sa vie lorsqu'il accéda au titre de Khalife de la Tidjaniya. À la disparition de son vénéré père, la famille chérifienne du Maroc avait demandé que sa dépouille repose aux côtés de Cheikhna Cheikh Ahmed Tidiane Cherif (RTA), reconnaissant en Mame Abdou un exemple à léguer à la postérité.



Le Khalife « Dabakh » se révéla être un guide spirituel d'exception, pacifique, social, discret, courtois et doté d'une culture incommensurable. Il prit à cœur sa mission de promouvoir l'unité entre les confréries et le dialogue islamo-chrétien. Sa présence rassurante et son attachement aux préceptes du Coran et de la Sunna firent de lui un leader respecté.



Sous son khalifat, El Hadji Abdoul Aziz Sy se consacra à la construction de la grande mosquée de Tivaouane, une œuvre majeure qui témoigne de son engagement envers la communauté. Humble jusqu'au bout, il se considérait toujours comme un simple disciple parmi ceux de son père et guide.



Outre ses activités religieuses, « Moulaye Dabakh » était également un homme engagé dans la société sénégalaise. Républicain dans l'âme, il n'hésitait pas à rappeler aux chefs religieux leur devoir de parler la vérité à leurs disciples. Il dénonçait avec courage la corruption et l'hypocrisie de certains responsables politiques et œuvrait pour prévenir tout basculement du Sénégal dans le chaos.



Ainsi, El Hadji Abdoul Aziz Sy « Dabakh » laisse derrière lui un héritage inestimable en tant qu'homme de foi, pacificateur, érudit, et régulateur social. Sa mémoire restera vivace dans le cœur des fidèles, et son œuvre continuera d'inspirer la communauté sénégalaise dans sa quête de paix, de respect mutuel et de dialogue interreligieux.