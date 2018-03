26 morts dans un attentat suicide à Kaboul (Afghanistan)

Un attentat suicide a fait 26 morts à la capitale afghane. Les faits ont eu lieu ce mercredi à Kaboul durant les célébrations de Norouz, le Nouvel an perse, a annoncé un responsable du ministère du ministère de l'Intérieur. Une vingtaine de personnes ont par ailleurs été blessées dans l'explosion.



Selon le "Telegramme.fr", les attentats se multiplient à Kaboul. D'après le ministère de l'Intérieur, un kamikaze à pied s'est fait exploser devant l'université de Kaboul. Un homme qui se trouvait à quelques mètres de là a affirmé à la chaîne de télévision Tolo news qu'il avait vu "au moins quatre corps ensanglantés" au sol. Des mesures de sécurité supplémentaires avaient été prises en amont de Norouz, alors que les attentats se multiplient à Kaboul devenu l'un des endroits les plus meurtriers d'Afghanistan. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attaque, survenue quatre jours après un attentat suicide des talibans à la voiture piégée dans la capitale qui avait fait au moins deux morts et plusieurs blessés.



Plus de 10.000 civils ont été blessés ou tués en Afghanistan en 2017 des suites du conflit, selon l'ONU. Près de 2.300 d'entre eux ont été tués ou blessés dans des attentats, le plus lourd bilan de ce type jamais enregistré. Lundi, l'explosion d'une moto piégée à Jalalabad, la grande ville de l'est afghan, avait fait au moins quatre morts et dix blessés.