29 milliards de PRODAC: le leader de "Leral AskanWi" Omar Faye réclame un débat public avec Mame Mbaye Niang

Le leader de Leral Askan Wi, Omar Faye réclame un débat public avec le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, sur l'affaire de corruption des 29 milliards FCfa du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), impliquant le ministre."Nous voulons un débat avec Mame Mbaye Niang, relatif au 29 milliards Fcfa de PRODAC et au fond de promotion du tourisme, logé dans son propre cabinet. NOus voulons montrer aux Sénégalais à quel point il est le ministre le plus incompétent dans l'histoire politique du pays".A lire aussi https://www.pressafrik.com/%E2%80%8BScandale-de-la-PRODAC-Mame-Mbaye-Niang-accuse-Amadou-Ba-et-informe-qu-il-est-pret-a-payer-si_a187226.html Comme Mame Mbaye Niang passe tout son temps à insulter les Sénégalais, poursuit Omar Faye, c'est donc l'occasion pour lui d'expliquer là où il a mis l'argent de notre pays, au moment où le gouvernement traque le mouvement Yen a marre pour un présumé financement de 350 millions Fcfa de l'ONG Lead Afrique francophone.Le Programme des Domaines agricoles communautaires a pour vocation de créer plus de 300.000 emplois d’ici à cinq ans. Les activités aquacoles, avicoles, agricoles et la chaîne de valeur de la transformation et de la commercialisation qui vont se développer dans les dix domaines, devront permettre la création de véritables pôles économiques.