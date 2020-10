2e journée Ligue des champions: Liverpool de Mané face au petit poucet Midtjylland

Timide tombeur de l’Ajax (1-0) lors de son entrée en lice, Liverpool de Sadio Mané devra hausser son niveau de jeu face au petit poucet du groupe, Midtjylland. Fébrile défensivement, le club de la Mersey n’est pas au mieux de sa forme en ce début de saison pas aidé également par la blessure de longue durée de Virgil Van Dijk. Les coéquipiers de l’international sénégalais chercheront à gagner avec la manière et scruter l’autre affiche du groupe entre l’Atalanta et l’Ajax Amsterdam. Cette rencontre des « Reds » permettra également d’observer le duo Mané – Salah.



Un peu plus d’un an après la dispute qui avait éclaté entre les deux stars de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané, à l’occasion d’un match contre Burnley, de nouvelles et légères frictions sont apparues entre les deux coéquipiers samedi lors de la victoire contre Sheffield (2-1) en Premier League, le Sénégalais reprochant à l’Egyptien de l’avoir oublié sur une grosse occasion. L’ancien buteur des Reds, Michael Owen, a tenu à calmer le jeu après cet épisode, somme toute très fréquent sur les terrains de foot. « C’était une action très bien menée par Salah. Bien sûr, Mané était tout seul au second poteau et s’attendait à une passe. On voit les deux joueurs discuter juste après l’action. Pour moi la relation est saine pour le moment, les deux joueurs ont tout le temps envie de marquer. On l’a vu la saison dernière et je pense que c’est toujours là », a résumé l’Anglais pour DAZN, rapporté par le journal Le Témoin.