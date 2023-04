32es de finale Coupe du Sénégal : derby Jamono / Guéléwars, US Rail accueille Sonacos

Les 32es de finale de la Coupe du Sénégal débutent ce mercredi. Seize matchs au menu, avec des derbys. Sept clubs de Ligue 1 entrent en lice pour essayer de faire respecter la hiérarchie.



Le derby du Sine mettra aux prises Jamono de Fatick (L2) et Guéléwars de Fatick (N2). Leader de la Ligue 2, Jamono est plébiscité favori face à l'ambitieuse équipe de Guéléwars.



Dans la même veine, Thiès FC (L2) tentera de remporter le derby thiessois face à Damels de Tivaouane (N1), après avoir récemment tenu en échec le leader de la Ligue 2, Jamono à Fatick (1-1, 17e journée).



Teungueth FC, vainqueur en 2019, reçoit le pensionnaire de Ligue 2, Africa Promo Foot, avec l'ambition de faire respecter la hiérarchie.



Le pensionnaire de National 1, I'US Rail, offre l'hospitalité à la Sonacos, victorieuse de l'édition 2001. Les Thiessois devront sortir leurs tripes pour battre une formation accrocheuse des Huiliers, 9 de Ligue 1.



La Linguère, qui a remporté les éditions de 1971, 1988, 1990 et 2007, accueille Touglou Diass (N1). Les protégés d'Abdoul Magib Diagne, premiers relégables en Ligue 1, devront certainement battre les Diassois de Mbour pour retrouver le moral.



De la même manière, l'US Gorée, quatre fois vainqueur du trophée national (1965, 1972, 1992 et 1996), reçoit ETICS de Mboro. Le pensionnaire de National 1 sera en terrain miné face aux Insulaires, très difficiles à battre au stade Iba Mar Diop.



Diambars en quête du trophée national



Selon « Stades », sur les équipes de Ligue 1 en compétition, seule Diambars n'a pas encore soulevé le trophée national.



Le leader de la Ligue 1, Diambars, qui n'a pas encore remporté la coupe nationale, n'aura pas certainement de difficulté pour se dé- partir du Stade de Thiaroye (N1).



Sur une dynamique de 3 victoires de rang, Génération Foot (L1), vainqueur des éditions 2015 et 2018, se déplace également à Kaolack pour faire respecter la hiérarchie à l’AS Saloum (N1).





Aussi, le Jaraaf (L1), vainqueur à 15 reprises de la Coupe nationale, se rend chez l'AS Kaffrine. L'équipe médinoise, qui s'est séparée à l'amiable avec le coach Youssoupha Dabo, devra se donner toutes les forces pour se remettre en confiance, après trois défaites consécutives.



Les 32es de finale se poursuivent jeudi et elles seront clôturées vendredi à Tambacounda avec Don Bosco (N1)/ Keur Madior (L2) et Goudiry SC (D5)/ Casa Sports (L1).