354 millions dépensés en location de véhicules: la Directrice de la Délégation à la solidarité nationale épinglée

A Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn), Anta Sarr Diacko et ses collaborateurs ont cassé la tirelire pour louer des véhicules.



Selon le journal Libération qui cite une enquête menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ladite Direction a casqué 354 millions de Fcfa, pour louer des voitures à la société Senecartours.