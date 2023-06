3e mandat et tension politique: Barthelèmy Dias supplie Macky de renoncer

Le maire de Dakar Barthélemy Toy Diaz s'est adressé au président Macky Sall à travers un live vidéo. Il lui supplie de laisser la question du troisième mandat.



« Monsieur le président Macky Sall si vous suppliez permettra de ramener la paix dans ce pays, moi Barthélemy Toy Diaz je vous supplie de laisser la question du troisième mandat. Je vous le demande en tant maire de la capitale sénégalaise. Je vous le demande en tant acteur politique. Je vous le demande en tant petit frère », a déclaré le sieur Diaz ce samedi soir.



Concernant la question du verdict du procès opposant la masseuse Adji Sarr contre l’opposant, Ousmane Sonko, Barthelèmy Diaz ne voit pas une condamnation mais plutôt une tentative de l’écarter à la prochaine présidentielle. Il assimile le procès à une «parodie de justice ». «L'heure est grave. La justice sénégalaise exécute des commandes politiques (parodie de justice). Macky Sall veut organiser une sélection non une élection.Cette justice est aujourd'hui à l'origine de cette situation que traverse le Sénégal. Je ne voit pas de condamnation mais plutôt un écartement. Nous souhaitons assister à des élections et non à une sélection », a jugé le maître de céans à la ville de Dakar.



Poursuivant, le député maire invite le président Macky Sall à prendre la parole pour parler aux sénégalais qui ne sont pas ses ennemis. "Monsieur le président de la République, je vous invite à prendre vos responsabilités. Prenez la parole pour rassurer le peuple qui n'est pas votre ennemi. Votre volonté de vouloir briguer un 3e mandat est à l'origine de tout ce qui se passe dans ce pays. Vous comme moi savez que vous ne pouvez pas avoir un 3e mandat. Je vous tends la main pour sauver votre nation. Vous avez été Premier ministre de Wade de 2004 à 2007. Vous avez été président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. Ce pays ne vous doit plus rien», a averti le membre de Yewwi AskanWi.



Quant aux leaders de l'opposition, leur compère de coalition sollicite un dialogue entre eux pour apaiser la tension. Afin d’éviter de tomber dans le piège de "Macky et cie", Barthelèmy Dias a recommandé, «je vous demande de discuter ensemble afin d’apaiser la tension. Beaucoup d'acteurs politiques œuvrent à ce qu'il n'y ai pas d'élection en 2024 avec comme prétexte le climat politique délétère. Ils cherchent et font tout pour proroger l’échéance de la présidentielle ». Et le maire de Dakar de souligner instamment: «L’opposition, plus particulièrement ceux de la coalition Yewwi Askan Wi et du F24, il ne faut surtout pas qu’on leur offre l'occasion. Luttons avec stratégie et non avec le cœur».



Aux forces de défense et de sécurité, Dias-fils a dénoncé l'utilisation de civils par les FDS comme bouclier humain.