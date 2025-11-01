51e session du Conseil des ministres de l’OMVG : Cheikh Tidiane Dièye annonce des avancées sur le barrage de Sambangalou

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a pris part vendredi 31 octobre à la 51e session ordinaire du Conseil des ministres de l’OMVG, tenue à Conakry, en République de Guinée. Aux côtés de ses homologues de Gambie, de Guinée et de Guinée-Bissau, il a activement participé aux travaux consacrés à la revue budgétaire annuelle de l’Organisation.





Selon une note du ministère de l’Hydraulique, la session a permis d’examiner le bilan des activités de l’OMVG, marqué par des avancées significatives :

- le renouvellement des organes dirigeants de l’Organisation ;

- L’opérationnalisation de la SOGESART, société chargée de la gestion de l’énergie du barrage de Sambangalou et du réseau de transport de l’OMVG, désormais installée à Conakry.



Concernant le projet du barrage hydroélectrique de Sambangalou, Dr Dièye a rappelé les actions concrètes du Sénégal pour la reprise des paiements dus au groupement en charge des travaux. Les premiers versements ont déjà été effectués au profit du bureau chargé du suivi environnemental.



Le Conseil des ministres a également adopté le programme d’activités et le budget 2026, tout en prenant d’importantes résolutions pour consolider la mise en œuvre des projets et accélérer la révision des textes de l’OMVG, afin d’adapter le cadre juridique et institutionnel aux standards modernes de gouvernance et d’efficacité opérationnelle.



Enfin, le Conseil a rappelé l’importance, pour les États membres de s’acquitter de leurs contributions aux différents budgets, fonctionnement, capital social, SOGESART et fonds de contrepartie, afin de garantir l’autonomie financière et la durabilité des actions de l’Organisation.

