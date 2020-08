6 milliards pour l'éclairage de l'autoroute à péage: les explications du Secrétaire général de SECAA Sa (Vidéo)

Six (6) milliards Fcfa ont été investis pour l'éclairage du tronçon Thiaroye-Keur Massar de l'Autoroute de l'Avenir. Le contrat qui lie la Société Eiffage de la Concession de l'Autoroute de l'Avenir (SECAA) à l'Etat du Sénégal avait mentionné dans l'une de ses annexes que l'éclairage de l'autoroute entre Thiaroye et Diamniadio devait être réalisé par le titulaire du contrat, au plus tard deux ans avant la fin de la concession (la concession prend fin en 2039), ou lorsque le trafic atteindrait, sur un tronçon donné 50 000 véhicules par jours. Ce qui est le cas du tronçon Thiaroye-Keur Massar. Raison pour laquelle, la SECAA Sa a entrepris ces travaux d'éclairage, comme l'explique dans cet entretien son Secrétaire général, Cheikh Yatt Diouf, avec la RTS... Regardez !