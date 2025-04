65 ans de l’indépendance du Sénégal : le Président Diomaye décolonise le Boulevard Général De Gaulle

En prélude du 65ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le président de la République a rendu un vibrant hommage aux anciens combattants, aux Forces de Défense et de Sécurité qui veillent en permanence à la protection du territoire national, assurent la sécurisation des personnes et des biens et contribuent au rayonnement international du Sénégal.



Le 04 avril 2025, le Sénégal va célébrer son indépendance. La cérémonie qui se tiendra à la place de la Nation sera présidée par le chef de l’Etat. L’évènement sera marqué par une prise d’armes, suivie d’un défilé, en grand format, civil et militaire.



Pour cette année, le Chef de l’Etat compte rompre les liens de la colonisation, en retirant les noms français enregistrés sur quelques rues de la capitale et les rebaptiser par des noms des fils du pays. Ainsi donc, le Boulevard Général De Gaulle va porter le nom du Président Mamadou Dia.



A noter que, Mamadou Dia fût surtout avec Modibo Keita le cosignataire des accords de Transferts de compétences du 4 avril 1960 qui ont consacré l’indépendance de la Fédération du Mali (Sénégal et Soudan) avec le Général Charles De Gaulle, président de la République française et Président de la Communauté française.