74ème édition du festival international du film de Berlin : Mati Diop et Mamadou Dia nominés

Le ministre de la culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow a adressé ses vives félicitations aux deux nominés, réaffirmant à cette occasion la volonté de l’Etat à soutenir les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Après son long métrage « Atlantique » qui a remporté le grand prix du Festival de Cannes 2019, Mati Diop va présenter à la Berlinale « Abomey ». Ce long métrage de la fille du musicien Wassis Diop et nièce du cinéaste Djibril Diop Mambéty (auteur du réputé film Touki Bouki en 1973), retrace le voyage de trésors royaux d’Abomey. Ces objets d’art ont été pris lors de la colonisation du Bénin et restitués par l’Etat français en novembre 2021. Le film Abomey surfe entre diction et documentaire.



Mamadou Dia, l’autre nominé présentera à la Berlinale son film « Demba ». Pour l’homme de l’art, « Demba » explore « cette tension entre le deuil et la guérison, l’appartenance et la séparation, la santé mentale et les troubles psychiatriques, à travers la vie d’un homme d’âge mûr ». D’après Mamadou Dia, l’idée du long métrage sur « Demba » est partie d’une véritable question. C’est-à-dire comment une société qui n’a pas de mot pour désigner le terme « dépression » peut-elle y faire face ? Dans sa filmographie, Mamadou Dia a à son actif le film « Baamun Nafi » (le père de Nafi en Peul, Fulani ou Fulfuldé). Cette œuvre de Dia avait représenté le Sénégal dans la course aux Oscars en 2021.



Pour cette année 20 films seront en compétition officielle à la 74 ème édition de la Berlinale. L’Afrique y sera représentée par les deux cinéastes Sénégalais, Mati Diop et Mamadou Dia ainsi que l’un des doyens des cinéastes Africains, le Mauritanien Abderrahmane Sissako, avec son long métrage « Black Tea ».