7e Congrès AIPS : Gianni Merlo invite les journalistes à lutter contre les fake news

En marge du Congrès de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) zone Afrique, Gianni Merlo, a invité les journalistes à s’armer et à lutter contre les fake news afin de garder le sport propre.



« Nous avons la possibilité de changer, nous devons apprendre à changer dans ce que faisons. Nous avons beaucoup de défis à relever. Il s'agit des réseaux sociaux que les gens utilisent pour essayer de tuer notre liberté parce que les gens ont peur de nous », a soutenu Gianni Merlo lors de la cérémonie d’ouverture du 7ème Congrès de l’AIPS zone Afrique.



Selon lui, le journalisme sportif est important. Il « permet aux gens d'être ensemble. Ce qui est opportun, c'est d'avoir toujours ce pont ouvert ces passerelles ouvertes. C'est cela la culture. Le sport peut beaucoup faire. Et je suis heureux de voir que tous nos amis de l'AIPS suivent la même voie. Ce qui est opportun, c'est d'avoir toujours ce pont ouvert ces passerelles ouvertes».



« Notre ennemi, ce sont les fake news, les infox comme on dit. Nous sommes déterminés à garder le sport propre. Et c'est cela notre combat. Et qu'ensemble nous allons continuer, nous battre pour notre indépendance », a-t-il laissé entendre. Nous devons nous défendre parce que nous vivons tous dans le monde du sport », a souligné le président de l’AIPS.