821 cas de Covid-19 enregistrés en 4 jours au Sénégal: la campagne pour les Locales menacées

Vague de rassemblements pendant les prochaines semaines

Ce taux de vaccination très faible ne permet pas aux Sénégalais le luxe de se passer des mesures barrières de prévention dont la plus importante semble être d’éviter les rassemblements. Ce qui va être « Mission impossible » quand les candidats vont se lancer le 07 janvier sur toute l’étendue du territoire dans le but de courtiser les électeurs.



Même si la Directrice de la Santé publique et non moins présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) a affirmé cette semaine qu’il n’était plus question de prendre certaines mesures de restriction vu que « 80% de la population a été en contact avec le virus », les bains de foule prévus les prochains jours pourraient plonger le pays dans une situation sanitaire sans précédent. Quand on connaît la capacité d’accueil des hôpitaux et CTE (Centre de traitement des épidémies), qui étaient archi débordées lors de la précédente vague de Covid-19 entre juillet et septembre 2021.



À ce jour, il a 801 malades de Covid-19 dans les hôpitaux et domiciles. Il y a également 4 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.