85% de taux d’exécution des 77 milliards alloués au secteur du Tourisme et des Transports aériens: le Général François Ndiaye félicite le ministre Alioune Sarr

Le Comité de Suivi Force Covid19, dirigé par le Général François Ndiaye, a félicité le Ministre Alioune Sarr pour le pragmatisme et la transparence observés dans la répartition des fonds alloués aux entreprises et sociétés des secteurs du Tourisme et des Transports aériens, impactées par la pandémie.