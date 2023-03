8e de finale LDC: Thierry Henry croit que le PSG va se qualifier contre le Bayern

Thierry Henry se base sur le retour de Kylian Mbappé et le système tactique de Galtier, pour oser prédire une qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des champions ce soir face au Bayern Munich. "Si vous me demandez, je veux seulement voir comment tactiquement le Bayern Munich va faire, comment ils vont arrêter le ‘Big Man’, s’impatiente 'Titi' en référence à Mbappé. Parce que ce 5-3-2 (du PSG) n’est pas mal du tout, quand ils jouent comme ça. C’est tout ce que je veux voir", confie-t-il sur RMC Sport.



Interrogé sur son favori pour ce choc, Henry vote donc pour "la forme du Paris-Saint Germain" et "Kiki".