9e Journée de l’élevage : les femmes éleveuses réclament des financements et la signature du décret du code pastoral

Dieynaba Sidibé, présidente du Directoire des femmes en élevage, a profité de la Journée nationale de l’élevage pour exprimer les doléances de ses collègues. Devant le Président Bassirou Diomaye Faye, elle a plaidé pour la signature du décret d'application du code pastoral et l’octroi de financements aux femmes éleveuses.



« Nous voulons que le décret d'application du code pastoral soit signé pour améliorer le secteur de l'élevage. Nous sommes convaincus que ce secteur peut être un moteur de l’économie sénégalaise », a-t-elle déclaré ce samedi lors de la 9e édition de cette journée à Kaolack.



Elle a également demandé un soutien financier conséquent pour les femmes éleveuses, avec un objectif ambitieux : « Nous sollicitons l’octroi de 50 milliards de FCFA par an pendant cinq ans, soit un total de 250 milliards de FCFA. Ce financement permettra de développer le secteur de l'élevage, de lutter contre l’émigration clandestine et de réduire le chômage des jeunes ».



En outre, elle a demandé l’attribution des terres aux éleveuses pour renforcer leur activité et favoriser leur autonomie.



Dieynaba Sidibé a également interpellé le ministre de l'Élevage. Elle l’invite à poursuivre les travaux sur les coopératives agricoles communales et la transhumance. « Nous souhaitons que ces travaux soient transmis au chef de l'État afin que les éleveurs transhumants puissent évoluer dans de meilleures conditions », a-t-elle ajouté.