9e Journée nationale de l’élevage : les éleveurs réclament des terres et une meilleure sécurisation du bétail

Les acteurs du secteur de l’élevage ont pris part ce samedi à la 9e édition de la Journée nationale de l’élevage à Kaolack (centre), en présence du Président Bassirou Diomaye Faye. À cette occasion, ils ont exprimé leur satisfaction quant à la prise en compte de leurs doléances, tout en mettant en avant des préoccupations majeures telles que le vol de bétail et les conflits entre agriculteurs et éleveurs.



Kalidou Ba, représentant des éleveurs de Kaolack, a plaidé pour l’octroi de terres dédiées au pâturage.



« Les éleveurs de Kaolack rencontrent d’énormes difficultés. Nous manquons d’espaces pour le pâturage, car l’agriculture y est plus développée que l’élevage. Nous sollicitons l’appui des maires, des autorités administratives, de la gendarmerie et des services techniques de l’élevage afin de délimiter des zones spécifiques. Cela permettrait aux agriculteurs et aux éleveurs de mieux se situer et d’éviter les conflits afin de favoriser un climat de paix », a-t-il déclaré.



Il a également insisté sur la sécurisation des espaces afin d’endiguer les vols de bétail.

« Nous demandons aux autorités administratives, aux maires et à la gendarmerie de renforcer la sécurité sur les routes et de contrôler les mouvements de bétail avant toute entrée dans une localité. Nous suggérons également que les chefs de village délivrent des laissez-passer pour l’acheminement du bétail », a ajouté M. Ba.



De son côté, Ismaëla Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs, a exhorté les bailleurs de fonds à ajuster leurs mécanismes de financement pour une meilleure organisation du secteur.



« L’État du Sénégal doit négocier avec la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et le Fonds international de développement agricole (FIDA) afin d’adapter les modes de financement aux réalités des éleveurs », a-t-il suggéré.



Il a également plaidé pour un renforcement des capacités des éleveurs et des infrastructures dédiées à l’élevage.



« Nous voulons des éleveurs formés et dotés des moyens nécessaires pour mieux structurer le secteur. Nous sollicitons aussi la construction d’un parc de vaccination pour le cheptel », a conclu M. Sow.