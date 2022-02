À 48 heures de la finale, le prix des maillots de l'Equipe du Sénégal connaît une hausse

La finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations va opposer le Sénégal à l’Égypte. Ce sera l'occasion de nouvelles retrouvailles pour Sadio Mané et son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah . Si les Pharaons ont l'occasion de remporter un huitième trophée, les hommes d'Aliou Cissé, après deux finales perdues en 2002 et 2019, vont tenter de rompre cette série et enfin remporter cette CAN.



Dans la capitale sénégalaise (Dakar), le coût des maillots de l'équipe nationale du Sénégal a connu une hausse.

Le marché bat son plein pour la vente des maillots, drapeaux et accessoires l'équipe du Sénégal. D'après certains supporters, la hausse des prix des maillots est due à la bonne performance des "Lions".



Talibé Bamba, vendeur de maillot au marché " Ngalaw", "Si le Sénégal gagne, les supporteurs sénégalais sont généralement "tous contents et chacun a tendance à acheter un maillot ou un drapeau pour soutenir l’équipe nationale", analyse-t-il. Regardez la vidéo.

Ibrahima Ndoye

