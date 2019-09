À Maurice, le pape François s’adresse directement aux jeunes

Suite et fin de la tournée africaine du pape François en Afrique : le représentant de l'Église catholique est à l'île Maurice ce lundi. Il vient de célébrer une messe publique à Port-Louis, la capitale. Devant près de 100 000 fidèles, le pape François s'est adressé à la jeunesse.



Devant une foule historique venue des quatre coins du pays, de la diaspora mauricienne et des îles avoisinantes, le pape François a dédié de longs passages de son homélie aux jeunes Mauriciens. Ceux qui malgré la croissance économique de l’île souffrent, sont au chômage, qui ont un avenir incertain et qui sont sans repères face aux nouvelles formes d’esclavage du XXIe siècle.



Pas un mot sur la cohésion



Le chef du Vatican s’est informé du principal mal qui ronge la société mauricienne : l’addiction aux drogues qui affecte de plus en plus les jeunes à Maurice. Il a ainsi appelé « la société à connaître le langage de ces jeunes et à les protéger des marchands de la mort ». Étonnamment, durant cette messe, le chef du Vatican n’a pas parlé du tissu social mauricien et du modèle de cohésion qui existe sur l’île entre les différentes communautés.



Le pape François retourne ce lundi soir à Madagascar et quittera la Grande Ile demain pour rentrer à Rome.