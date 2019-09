À New York, Macky Sall hué et chahuté devant le siège des Nations-Unis

Le président de la République, Macky Sall, a été humilié hier, mardi, à New York, par des Sénégalais de la Diaspora. Il a été hué et chahuté devant le siège des Nations unies où il se trouve pour assister à la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.



Les manifestants ont brandi des pancartes pour dénoncer les manquements à la démocratie, la cherté de la vie, la « dictature de Macky », et le Franc CFA.