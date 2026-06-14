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'La révolution silencieuse du Sénégal', par Me Khaly Adama Ndour



'La révolution silencieuse du Sénégal', par Me Khaly Adama Ndour

Au regard du contexte politique actuel, juristes, acteurs politiques, observateurs et citoyens découvrent avec étonnement — et parfois avec stupeur — l'étendue des pouvoirs de l'Assemblée nationale dans le jeu institutionnel sénégalais.

Ces prérogatives sont si importantes qu'elles conduisent certains à voir émerger, dans la pratique, des mécanismes qui rappellent certaines caractéristiques du parlementarisme.

Pour ma part, je me rends compte que je n'avais pas tort lorsque j'affirmais à des amis que l'Assemblée nationale du Sénégal allait devenir un immense laboratoire de droit constitutionnel. De nombreuses règles, longtemps étudiées dans les manuels et rarement mises à l'épreuve des faits, y trouveront leurs premières applications concrètes.

Nous assistons ainsi à une expérience institutionnelle d'un grand intérêt, où les équilibres entre les pouvoirs publics se redessinent sous nos yeux, dans le respect du cadre constitutionnel.

C'est cela, à mes yeux, la véritable révolution silencieuse du Sénégal.

Bon dimanche, chers frères et sœurs!!!!

Khaly Adama Ndour

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Dimanche 14 Juin 2026 - 19:09


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