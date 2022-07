AC Milan : Zlatan Ibrahimovic prolonge encore l'aventure

Non, Zlatan Ibrahimovic n'en a pas terminé avec le football. L'AC Milan vient d'annoncer la prolongation de l'attaquant de 40 ans pour une saison supplémentaire. Opéré du genou en mai dernier, l'international suédois (121 capes, 62 buts) est actuellement en convalescence et ne devrait pas revenir avant le début de l'année 2023. L'ancien joueur du PSG ou encore de Manchester United, dont le bail a expiré le 1er juillet dernier, devrait toucher environ 1,5 M€ par an, alors que des bonus liés à ses buts et ses passes décisives s'ajouteront à son salaire fixe.





« L'AC Milan a le plaisir d'annoncer la prolongation du contrat de Zlatan Ibrahimović jusqu'au 30 juin 2023. L'attaquant suédois continuera de porter le maillot numéro 11 », précise le communiqué des champions d'Italie en titre. Zlatan Ibrahimovic était revenu en Europe, chez les Rossoneri, en janvier 2020... initialement pour une durée de six mois, avant qu'il ne prolonge ainsi l'aventure à deux reprises.