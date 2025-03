AIBD : les mesures de la direction générale pour réduire les charges de fonctionnement

En marge de son point de presse tenu ce vendredi à Dakar, le Directeur Général de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) SA, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, a annoncé une série de mesures visant à réduire les charges de fonctionnement de l’entreprise.



« Parallèlement aux licenciements, AIBD SA a engagé une réduction de ses charges de fonctionnement. Parmi les mesures adoptées, la direction a notamment réduit : baisse des dotations de carburant aboutissant à une économie de 275 millions ; la suppression des subventions à des structures de la plateforme pour un total de 600 millions ; la réduction de nos charges téléphoniques qui passent de 18 millions le mois à 8 millions le mois », a listé le DG de l’AIBD.



Des économies de 2,5 milliards de Fcfa



Il a également annoncé la finalisation des travaux du salon d'honneur en fin de mars avec une économie de 300 millions de francs dues à la prise en charge des frais de passage officiels.



« L'économie de 220 millions sur la location du véhicule par le retour de ces véhicules au concessionnaire. Et avec l'arrivée des véhicules de AIBD, un poste qui coûtait 340 millions l'année sera ramené à moins de 40 millions. Baisse drastique des frais de mission qui sont passés de 80 millions sur 3 mois à 24 millions sur 6 mois. Et ne concerne que les déplacements essentiels pour le strict minimum », a fait savoir Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye.



D’après lui, la directive du primatoriale a réduit à moins de 50 millions ce poste qui coûtait annuellement 400 millions et plus à l’AIBD. « La compression de certains postes budgétaires allant jusqu'à faire des économies de 2,5 milliards de francs. Et enfin, notre budget, qui était de 25 milliards en 2024, a été réduit pour être aujourd'hui à 18 milliards », a martelé le Directeur général de l’AIBD.