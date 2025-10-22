AIBD : nouvelle saisie de 11,8 kg de haschich dissimulés dans des pots de Nesquik

Les agents de la Brigade des Douanes du Tourisme, relevant de la Subdivision des Douanes de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), ont intercepté, le samedi 18 octobre 2025, une importante quantité de haschichsoigneusement cachée dans des pots de Nesquik.





La découverte a eu lieu vers 12 h 30, dans la zone « Arrivée » de l’aéroport, lors du contrôle des bagages de deux passagères sénégalaises en provenance de Paris. Au total, 120 paquets, pour un poids global de 11,8 kilogrammes, ont été extraits de leurs valises.





Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les deux voyageuses n’étaient que « des maillons d’un réseau criminel ». Sur la base de ces renseignements, les douaniers ont mené, en collaboration avec l’OCRTIS, une opération de “livraison surveillée” dans le quartier Liberté 3, à Dakar. Cette intervention a permis d’arrêter deux autres individussoupçonnés d’appartenir au même réseau.





Les quatre (4) prévenus ont été déférés devant le parquet de Mbour, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier les complices et la provenance exacte de la drogue. Cette opération s’ajoute à une précédente saisie réalisée par la même unité le 2 octobre dernier, portant sur 59 paquets de haschich d’un poids total de 32,686 kilogrammes.





Les Douanes sénégalaises rappellent leur engagement à lutter contre le trafic international de stupéfiants et à renforcer la surveillance aux points d’entrée du territoire, notamment à l’AIBD, considéré comme une zone stratégique dans la lutte contre la criminalité transnationale.

